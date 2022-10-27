«За счёт последовательного выполнения этих договорённостей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном. Мы и с премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен. Вопрос - как найти эти решения, это все непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора», - сказал Путин.

По его словам, Россия «делает все возможное для нормализации армяно-азербайджанских отношений и не может оставаться в стороне от противоречий между этими двумя государствами»: «В целом, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом Россия традиционно с давних времен поддерживала Армению в обеспечении безопасности ее народа. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно», - отметил российский президент.