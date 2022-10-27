В иранском Ширазе предотвратили новый теракт

В иранском городе Шираз, где в среду произошло вооруженное нападение на мавзолей Шах-Черах, предотвращен теракт. Об этом Корпус стражей исламской революции сообщил Sepah News.

Уточняется, что бомбу обнаружили в районе Моали-Абаде. Она была обезврежена.

В среду, 26 октября, трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз. В результате нападения, по данным СМИ, 15 человек погибли, еще 45 человек получили ранения. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение.