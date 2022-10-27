Один посол за другим идет к Поладу Бюльбюль оглы

В пресс-службе посольства рассказали haqqin.az, что азербайджанский дипломат подробно проинформировал зарубежных послов об армяно-азербайджанском конфликте, его истории, многолетнем безрезультатном переговорном процессе, о 4 общеизвестных резолюциях Совета Безопасности ООН и о сути многочисленных документов, принятых по конфликту в рамках других международных организаций, о результатах победы азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Полад Бюльбюль оглы отметил, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли и международное право. Посол рассказал о положениях Трехстороннего заявления и в целом постконфликтном периоде, а также о масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы встретился с послами Республики Польша, Королевства Швеция и Исламской Республики Иран в Российской Федерации.

Посол Польши в Москве Кшыштоф Краевски отметил, что с особой теплотой вспоминает годы работы (2005-2010 гг.) послом в Азербайджане, его награждение президентом Ильхамом Алиевым орденом «Достлуг» за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджаном и Польшей, подчеркнул, что Азербайджан занимает особое место в его жизни.

Посол Швеции Анна Малена Мард сообщила, что в 2013-2017 гг. работала главой представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане и за годы работы здесь изучила историю и традиции азербайджанского народа, внесла вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

На встрече с послом Ирана Каземом Джалали стороны коснулись исторических и культурных связей между двумя странами. Иранский дипломат сказал, что несколько раз был в Азербайджане в качестве депутата парламента, развитие Баку оставило у него самые положительные впечатления. Также Казем Джалали отметил, что ИРИ всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана в урегулированном армяно-азербайджанском конфликте. Подчеркнув роль общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в формировании Азербайджана как государства, посол Ирана добавил, что был свидетелем высокого авторитета выдающегося лидера во время встреч, проведенных им в России.

Кроме того, на встрече с иранским послом была подчеркнута важность и польза международного транспортного коридора Север - Юг для стран всего региона, отмечено значение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в торгово-экономическом, энергетическом и транспортном сферах.

На всех состоявшихся встречах Полад Бюльбюль оглы, говоря о конфликте между Россией и Украиной, подчеркивал, что Азербайджан признает территориальную целостность Украины и выступает за диалог посредством дипломатических переговоров в рамках территориальной целостности и суверенитета государств. Посол Азербайджана проинформировал коллег, что Азербайджан несколько раз оказывал гуманитарную помощь Украине, а сложившаяся ситуация и потери среди мирного населения вызывают серьезную обеспокоенность.

Также были обсуждены двусторонние отношения Азербайджана с вышеуказанными странами, перспективы их развития, состоялся широкий обмен мнениями по процессам, происходящим в регионе, вопросам, вызывающим взаимный интерес.

В завершение встреч послам были вручены изданные Фондом Гейдара Алиева книги «Хроника Победы» и «Карабах: до и после оккупации».