Штайнмайер: Германия и Россия сейчас противостоят друг другу

Германия должна сократить зависимость от России и полагаться только на себя, потому что сейчас Берлин и Москва противостоят друг другу. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Deutsche Welle.

«Наши страны сегодня противостоят друг другу», - сказал он, подчеркнув, что Берлин поддерживает Киев в войне против России.

По мнению немецкого президента, Германия не могла проигнорировать российско-украинскую войну и остаться безучастной, поэтому она присоединилась к санкциям и остальным инициативам помощи Украине.