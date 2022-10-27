Штайнмайер: Германия и Россия сейчас противостоят друг другу
Германия должна сократить зависимость от России и полагаться только на себя, потому что сейчас Берлин и Москва противостоят друг другу. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Deutsche Welle.
«Наши страны сегодня противостоят друг другу», - сказал он, подчеркнув, что Берлин поддерживает Киев в войне против России.
По мнению немецкого президента, Германия не могла проигнорировать российско-украинскую войну и остаться безучастной, поэтому она присоединилась к санкциям и остальным инициативам помощи Украине.
Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что ФРГ необходимо отказаться от старых образцов мышления и надежд, особенно в отношении России. После 24 февраля для страны наступила новая эпоха.
«Дивиденды мирного времени исчерпаны. Для Германии наступает эпоха встречного ветра», - подчеркнул президент. Теперь страна будет рассчитывать на свою экономику, научные исследования, сильные предприятия и государство.