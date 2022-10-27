Федерация дзюдо Азербайджана представила свой новый сайт

Собравшихся поприветствовал вице-президент Федерации, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли, поздравивший всех с отмечаемым сегодня Всемирным днем дзюдо.

Далее генеральный секретарь Рашад Расуллу провел онлайн-экскурсию по сайту.

«Мы фактически заново разработали наш сайт, - говорит генсек. - Начали эту работу в январе. Хотели, чтобы он полностью отвечал международным стандартам, чтобы там была полная информация, чтобы он оперативно обновлялся.

Это не только сайт Федерации, но и сайт всего азербайджанского дзюдо. Среди новшеств могу отметить возможность кликнуть на то или иное соревнование с участием наших дзюдоистов и перейти к просмотру поединков в прямом эфире. Также у нас на сайте появился календарь. А в разделе документов можно ознакомиться с уставом Федерации, различными документами, что говорит о прозрачности нашей работы.

Естественно, есть информация о спортсменах, результатах и т.д. Разместили и словарь терминов.

Также на сайте будет карта залов дзюдо по всему Азербайджану и имена тренеров, которые там работают. Чтобы любой желающий мог выбрать удобный для себя зал для тренировок».