Прокурор потребовал посадить должников Таги Ахмедова на 9 с половиной лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Гулу Мухтарова и Сахиля Абушева, обвиняемых в хищении 2 миллионов манатов у бывшего главы Бакинского метрополитена Таги Ахмедова.

Как передает корреспондент haqqin.az, на судебном заседании прокурор потребовал приговорить каждого из обвиняемых к 9 с половиной годам лишения свободы.

С защитительной речью выступил адвокат Абушева, который попросил вынести условный приговор своему подзащитному.

Адвокат подсудимого Гулу Мухтарова заявил, что его подзащитный не признает себя виновным в предъявленных обвинениях и утверждает, что никаких денег от потерпевшего не получал. Защитник попросил прекратить уголовное преследование в отношении Мухтарова.

Судебный процесс продолжится 3 ноября.

Согласно обвинительному заключению, Таги Ахмедов через сотрудника НАНА, профессора Солтана Алиева выделил около 2 миллионов манатов Саадату Халилову, Гулу Мухтарову и Сахилю Абушову - те занимались мраморным бизнесом. Однако дела у предпринимателей не сложились, и погасить процентную задолженность они не смогли. Солтан Алиев признан потерпевшим по уголовному делу. Гулу Мухтаров работал оперуполномоченным в Бакинском городском управлении полиции. Уволившись из правоохранительных органов, устроился телохранителем Джахангира Гаджиева, экс-главы Международного банка.

Уголовное дело Гулу Мухтарова и Сахиля Абушева было отделено от дела Саадата Халилова. Халилову предъявили обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана. Бакинский суд по тяжким преступлениям признал его виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.