В Украине отреагировали на «советы» Медведева

Совет замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев своим так называемым «советом» о капитуляции Украины взамен на «стабильную» энергосистему является официальным признанием России в терроризме, написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере.

Ранее Медведев в своем телеграм-канале написал, что импорт Украиной электроэнергии из Словакии якобы приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители и не даст стабильности в работе украинской энергосистемы.

«Кремль прямо через Медведева заявил: мы разрушим украинскую энергосистему и будем терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится капитулировать. По сути, это официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь может идти речь? С кем?», - написал Подоляк.