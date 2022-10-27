Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16:18

Когда в феврале нынешнего года Россия вторглась на суверенную территорию Украины, Москва явно недооценила реакцию Запада на беспрецедентный для послевоенной Европы акт агрессии. В Кремле считали, что коллективный ответ США и Евросоюза не выйдет за рамки экономических и финансовых санкций. Тем более учитывая планы Москвы «взять Киев за три дня», после чего Западу пришлось бы смириться с новым статус-кво, который мог возникнуть после установления в Украине пророссийского марионеточного режима.

Но беспрецедентно упорное сопротивление украинского народа и его армии, а также решительные действия Запада, проявившего единство и начавшего мощную кампанию военно-технической поддержки Украины, свели на нет все расчеты Кремля. В этом контексте уместно напомнить также о прогнозах ряда европейских аналитиков, которые еще в начале войны утверждали, что коллективный Запад не только поможет Украине обуздать агрессивные планы Кремля, но и попытается потеснить Россию из регионов Центральной Азии и Южного Кавказа, которые Москва считает своей исторической сферой влияния. Сегодня эти прогнозы полностью оправдываются. Уже сейчас видно, насколько серьезно влияние Запада, оказываемое на процессы, происходящие, в частности, на Южном Кавказе. Дошло до того, что в Москве уже открыто говорят об угрозе поэтапного вытеснения России из этого региона, приводя в пример, в частности, антироссийские настроения в Армении. Впрочем, свои позиции Запад укрепляет не только на Южном Кавказе, но и в странах Центральной Азии, которые на Западе привычно называют «задним двором России», и которые по мере ослабления позиций России пытаются высвободиться из-под назойливой опеки Москвы.

События в Украине основательно подорвали авторитет и стратегические позиции России, не говоря уже о том, что государства Центральной Азии не без оснований опасаются стать следующими жертвами российской агрессии. Все эти факторы и сделали возможной организацию исторического саммита «Европейский Союз-Центральная Азия», состоявшегося 27 октября в Астане. По единодушному мнению аналитиков и независимых наблюдателей, саммит в столице Казахстана можно рассматривать как очевидный признак ослабления позиций России в регионе. Поскольку за несколько дней до него, все в той же Астане, состоялся саммит Центральная Азия - Россия, запомнившийся знаменитым выступлением президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который позволил себе выступить против «самого» Владимира Путина. В саммите Евросоюз - Центральная Азия приняли участие президенты пяти стран региона и председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель, которому, в отличие от кремлевских дипломатов, похоже, удалось вывести из тупика процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Как сообщают европейские журналисты, на полях саммита Шарль Мишель встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Мой визит в Казахстан проходит в трудное время для Европы и региона в целом - заявил Мишель в четверг на совместной с Токаевым пресс-конференции в Астане, осудив агрессию Москвы против Украины. – Тем отраднее констатировать, что Центральная Азия и Европа сближаются и становятся все более и более связанными». Мишель назвал Казахстан «основным торговым партнером» ЕС в регионе и призвал к инвестициям в транспортную инфраструктуру этой страны.

Наблюдатели отмечают, что Мишель с Токаевым обсудили меры по предотвращению «непреднамеренного негативного воздействия на экономику Казахстана» санкций Евросоюза, наложенных на Россию, а также вопрос перемещения в Казахстан «европейских компаний-производителей», продукция которых не подпадает под западные санкции. Позже Шарль Мишель провел двусторонние встречи с другими лидерами стран Центральной Азии, приехавшими в Астану для участия в саммите. В частности, на встрече с президентом Садыром Жапаровым обсуждались вопросы углубления двусторонних отношений Кыргызстана с Европейским союзом. Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз рассматривает сотрудничество с Центральной Азией как одно из важнейших направлений внешней политики объединенной Европы.