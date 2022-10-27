Алиев, Путин и Пашинян встретятся 31 октября

Трехсторонние переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоятся в понедельник, 31 октября, в Сочи по инициативе российской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Будут обсуждены также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей», - говорится в сообщении.

Предусмотрены отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном, добавили в пресс-службе.