Неизвестный ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее супруга
Неизвестный проник в дом спикера Палаты представителей CША Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и напал на ее супруга Пола Пелоси, говорится в заявлении офиса спикера.
Сообщается, что Пол Пелоси находится в удовлетворительном состоянии, ожидается, что он полностью восстановится.
Дрю Хэммилл, представитель Нэнси Пелоси, сказал, что нападавший находится под стражей, мотивы его поступка выясняются. Самой Пелоси в то время не было в Сан-Франциско.
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