Неизвестный ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее супруга

Неизвестный проник в дом спикера Палаты представителей CША Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и напал на ее супруга Пола Пелоси, говорится в заявлении офиса спикера.

Сообщается, что Пол Пелоси находится в удовлетворительном состоянии, ожидается, что он полностью восстановится.

Дрю Хэммилл, представитель Нэнси Пелоси, сказал, что нападавший находится под стражей, мотивы его поступка выясняются. Самой Пелоси в то время не было в Сан-Франциско.