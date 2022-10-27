Государственная противопожарная служба при МЧС выявила ряд нарушений в магазине стройматериалов, компании «Юниметалл», расположенном на проспекте Зии Буньядова в Баку. Согласно сообщению, распространенному министерством, речь идет о следующих нарушениях:

- электроснабжение объекта и электроприборы не налажены в соответствии с требованиями «Правил устройства электроприборов»;

- места соединения и концы кабелей и проводов не фиксируются специальными зажимами или сваркой, что может привести к пожару;

- допускается применение временно проложенных линий электропередач, разомкнутых, проводов, проводов с поврежденной изоляцией, а также с истекшим сроком эксплуатации;

- на некоторых участках объекта ЛЭП проложены по легковоспламеняющимся конструкциям;

- заблокированы дороги и проезды для свободного доступа к зданиям и сооружениям, открытым складам, источникам воды, используемым для тушения пожаров, стационарным пожарным лестницам и местам хранения пожарных инверторов;

- территория объекта, в том числе противопожарные расстояния между открытыми складами, своевременно не очищалась от горючих отходов и других горючих материалов. Не был обеспечен сбор и транспортировка горючих и других отходов в специально отделенных, негорючих ящиках (контейнерах), а на участке разрешалось сжигание отходов;

- необходимое расстояние между точками продажи не рассчитывалось, допускался сбор товара с целью продажи;

- не предусмотрено освещение местности в ночное время в целях оперативного поиска источников воды, входов в здания и сооружения;

- на территории объекта не были установлены предупреждающие знаки о запрете курения.

В этой связи Госслужбой было принято решение о приостановке деятельности объекта.