ОДКБ повторно рассмотрит ситуацию на азербайджано-армянской границе
Саммит ОДКБ в конце ноября рассмотрит вопрос по ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил журналистам замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«В ближайшие несколько дней состоится трехсторонняя встреча (лидеров) Азербайджана, России и Армении. Стороны пришли к пониманию, что вопрос будет дополнительно рассмотрен на запланированной на конец ноября очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», - заявил Юрий Амбразевич.