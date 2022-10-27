Генсек Федерации о выступлении азербайджанских дзюдоистов: «Слабое, но не неудачное»

С 4 по 6 ноября в Баку пройдет турнир «Большого шлема» по дзюдо. В престижном соревновании, в котором ожидается участие более 400 спортсменов из 64 стран, Азербайджан представят 28 дзюдоистов и 9 дзюдоисток.

«Среди мужчин у нас большая конкуренция. На правах хозяев имеем возможность заявить на предстоящий турнир по четыре дзюдоиста в каждом весе, - заявил генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу на сегодняшней презентации нового сайта ACF. – Как отбирался состав на «Большой шлем»? Кого-то выбрал тренерский штаб, а кто-то успешно выступил в специальном отборочном турнире. В женской сборной такой конкуренции нет, поэтому там у нас только 9 человек».

Далее генсеку задали вопрос о том, «является ли предстоящий турнир возможностью реабилитироваться за неудачное выступление сборной Азербайджана на сентябрьском чемпионате мира в Ташкенте и на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби, состоявшемся на прошлой неделе».

«Во-первых, не считаю наше выcтупление на этих соревнованиях неудачным, - парировал Расуллу. - Возможно, слабым, но не неудачным. Давайте использовать более точные формулировки.

Не будет ли сложно участникам соревнований в Ташкенте и Абу-Даби выступать в Баку? Я считаю, что выступать в родных стенах, наоборот, легко. И ребята постараются выступить максимально удачно. Не будем забывать, что в Баку будут разыгрываться лицензионные очки для попадания на Олимпиаду.

У нас в команде опытные дзюдоисты, призеры чемпионатов мира и Олимпиады. К моменту старта «Большого шлема» в Баку пройдет практически месяц со дня начала чемпионата мира в Ташкенте. Этого времени достаточно, чтобы восстановиться. К тому же участие наших ведущих дзюдоистов в бакинском «Большом шлеме» планировалось заранее. Мы строим планы в начале года. Да, из-за травм могут быть изменения. Но, к счастью, травм нет, дзюдоисты готовы. Почему бы в таком случае не выступить?».

Представитель ACF, отвечая на вопрос о слабом представительстве Азербайджана в Международной федерации дзюдо, напомнил:

«Президент нашей Федерации Рашад Набиев возглавляет Комиссию по новым технологиям и высокой производительности IJF. Экс-глава ACF Ровнаг Абдуллаев также занимает там должность. При этом мы работаем над тем, чтобы наше представительство в комитетах IJF расширялось».

Генсек также сообщил, что в следующем году сборная Азербайджана переедет на бывшую базу «Нефтчи» на проспекте Азадлыг.

«Сейчас там ведутся работы. Летом основная и другие сборные могут переехать туда. Там будет тренировочный зал с двумя татами, отель для команд, тренажерный зал и т.д.», - заявил Рашад Расуллу.