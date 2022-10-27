Польша получила первые «Байрактары»

Польша получила первые шесть беспилотников «Байрактар» из Турции, они размещены на базе ВВС в Мирославце (Западно-Поморское воеводство). Об этом сообщила польская пресса со ссылкой на главу Минобороны страны Мариуша Блащака.

«Мы начали процесс оснащения наших воинских частей «Байрактарами». Это важный этап в процессе модернизации Войска Польского», - приводит польская пресса слова министра.

Согласно данным СМИ, в соответствии с договором Польша должна получить до конца 2024 года 24 беспилотника типа «Байрактар ТВ2». В соответствии с документом турецкая сторона обязалась обеспечить наземную поддержку, снабжение запчастями, необходимую диагностику, а также подготовку польских операторов. Общая сумма контракта - $270 млн.