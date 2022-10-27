Сахиба Гафарова на заседании Совета МПА СНГ ФОТО
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Узбекистан приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Самарканде.
Как сообщили haqqın.az в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече обсуждались темы, связанные с выполнением принятых в рамках Ассамблеи решений, план предстоящей работы и другие вопросы.
Гафарова изложила свою точку зрения по обсуждаемым темам.
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