В российском городе решили установить памятник Сталину
Во Владивостоке установят памятник Сталину. Такое решение принял Совет по культуре при главе города, сообщили российские СМИ.
По данным издания, шесть членов Совета проголосовали «за», трое «против» и двое воздержались.
С инициативой об установке памятника еще в мае обратился в городскую Думу «Союз советских офицеров».
Сталин возглавлял СССР с 1924 по 1953 год. Сторонники Сталина утверждают, что при нем СССР достиг могущества, главной его заслугой называется победа в Великой Отечественной войне.