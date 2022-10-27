Собчак не стала подозреваемой по делу о вымогательстве

Российская журналистка Ксения Собчак «на данный момент не является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве», по которому проходят ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред журнала « Tatler » Ариан Романовский, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

«К ней претензий нет. Она здесь ни при чем», — сказал источник издания, знакомый с обстоятельствами уголовного дела, возбужденного против Суханова и Романовского.

Ксения Собчак на момент публикации заметки это не комментировала.

26 октября российские СМИ заявили, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха». Кирилла Суханова и Ариана Романовского задержали 25 октября, а на следующий день арестовали по делу о вымогательстве. По данным Baza, заявление на них написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. После задержания Кирилла Суханова Ксения Собчак покинула Россию. Она уехала в день, когда в ее загородный дом в Московской области пришли с обыском. Собчак через Беларусь въехала на территорию Литвы как гражданка Израиля.