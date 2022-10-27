Отдел информации 18:52

До своего ареста в 2020 году Мубариз Мансимов, бизнесмен азербайджанского происхождения, владелец холдинга Palmali, входившего в свое время в пятерку крупнейших судоходных компаний мира, находился под круглосуточным наблюдением агентов Бюро по расследованию финансовых преступлений полиции Стамбула. В ходе наблюдения за бизнесменом выяснилось, что к дому Мансимова тайно подъезжали разные люди на автомобилях со снятыми номерными знаками.

Кто эти люди? Портал odatv4.com, который, как принято считать, связан с Национальной разведывательной организацией Турции, сообщил, что хоть и знает их имена, но опубликовать может лишь инициалы таинственных визитеров. Напомним, Мубаризу Мансимову было предъявлено обвинение в шпионаже и причастности к деятельности вооруженной террористической организации FETO, на основании чего Бюро по расследованию финансовых преступлений стамбульской полиции получило от прокуратуры «добро» на начало следствия. Учитывая, что Мансимов не был рядовым бизнесменом, входил в список «Форбс» и располагал в Турции огромным капиталом, следствие по уголовному делу № 2019/216905, в котором наш соотечественник был главным фигурантом, проводилось тайно.

Таким образом, турецкие оперативники на протяжении длительного времени следили буквально за каждым шагом Мансимова, прослушивали всего его телефонные разговоры. Под круглосуточным наблюдением находился также дом Мансимова на улице Портакал Чичейи, 69 в стамбульском районе Ортакёй и его офис на улице Эбулула Мардин. В ходе наблюдения полиция сняла на видеокамеру водителя Volkswagen Passat со снятыми номерами, который трижды - 6 февраля 2020 года в 21:53, 27 февраля в 14:00 и 11 марта в 17:43 2020 года - посещал дом Мансимова.

По кредитной карте, которой водитель Volkswagen Passat расплачивался за бензин, полиция установила его личность с инициалами О.Ф.А. Любопытная деталь: покидая дом Мансимова, загадочный визитер устанавливал на свою машину номерные знаки у ближайшей АЗС. Портал odatv4.com пишет, что дом Мансимова посещали и другие гости, среди которых, в частности, были сотрудники стамбульской прокуратуры. Выяснилось, к примеру, что человек, приезжавший домой и в офис Мансимова на автомобиле Audi A4 черного цвета с госномером 34 XXX 681, был действующим прокурором У.Т. Впервые он вошел в дом Мансимова 19 января 2020 года в 22:31, в последний раз - 8 марта в 18.45. В ходе наблюдений было зафиксировано, что в январе-марте 2020 года прокурор У.Т. приходил в дом Мансимова восемнадцать раз. Кроме того, этот человек неоднократно связывался с бизнесменом по телефону. Указано также, что 15 марта 2020 года, когда Мансимова арестовали на рабочем месте, прокурор У.Т. «случайно» оказался там же.