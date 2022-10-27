Шойгу отчитался о завершении мобилизации: 82 тысячи россиян отправлены на фронт

В рамках объявленной в России частичной мобилизации было призвано запланированное количество резервистов — 300 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, передают российские СМИ.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. В дальнейшем военные комиссариаты продолжат комплектовать войска только за счет приема добровольцев и контрактников», — заявил Шойгу.

По словам российского министра, 82 тысячи мобилизованных направлены в зону боевых действий в Украине. Еще 218 тысяч мобилизованных проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах.

Шойгу признал проблемы со снабжением мобилизованных, однако, по его словам, они наблюдались лишь на начальном этапе и сейчас уже решены. Путин, в свою очередь, отметил, что сложности были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Официально мобилизация завершится после того, как Владимир Путин подпишет соответствующий указ.