Подписано соглашение о сотрудничестве по продвижению экзамена IELTS

Выступивший на мероприятии заместитель министра науки и образования Мухтар Мамедов рассказал о важности совершенствования английского языка в вузах. Замминистра отметил, что написание качественных научных статей, обеспечение активного участия в важных межгосударственных научных проектах, использование научно-педагогическими кадрами опыта ведущих стран послужат достижению значительного прогресса по приоритету «Конкурентоспособный человеческий капитал и пространство современных инноваций» в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы».

28 октября было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом развития образования, Агентством по обеспечению качества в образовании и шестью высшими учебными заведениями «О продвижении научно-педагогических работников вузов и студентов к сдаче экзамена IELTS».

В свою очередь, выступая на мероприятии, председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов проинформировал участников мероприятия о деятельности Фонда, стратегических целях, а также других инициативах, находящихся на стадии завершения. Э.Насибов отметил, что данный проект является важной составляющей партнерства Фонда с вузами, в поддержке вузов в подготовке научных журналов, публикаций и учебников, реализации программ академической мобильности.

В своем выступлении председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Улькяр Саттарова подчеркнула, что в настоящее время знание иностранных языков, особенно английского, имеет важное значение в развитии науки и образования. У.Саттарова также отметила, что основной целью проекта является создание благоприятных условий для преподавателей и студентов вузов для овладения этим языком.

Далее директор British Council в Азербайджане Наргиз Гаджиева проинформировала гостей о программах и успехах, достигнутых British Council за 30-летнюю деятельность в Азербайджане.

Затем выступили представители организаций-бенефициаров проекта: ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мустафа Бабанлы, ректор Азербайджанского государственного педагогического университета Джафар Джафаров, ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев и ректор Азербайджанского архитектурно-строительного университета Гюльчохра Мамедова.

В рамках указанного проекта Фондом развития образования планируется покрыть расходы по участию в экзамене IELTS 300 преподавателей и студентов, которые получили высокие оценки.