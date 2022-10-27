Киев получил новую систему ПВО: защитит от иранских дронов
Киев получил новую систему ПВО, которая должна защитить украинскую столицу от дронов-камикадзе. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, передает Страна.ua.
"Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе уже не будет происходить", - сказал мэр.
О каких системах идет речь - не сообщается.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!