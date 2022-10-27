Зачем Абдоллахиан позвонил главе МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом потребовал немедленного прекращения поставок иранского оружия России. Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

"Сегодня мне позвонил по телефону министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, во время разговора я потребовал от Ирана немедленно прекратить поставки в Россию оружия, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критически важной инфраструктуры в Украине", - рассказал глава МИД Украины.

Отметим, что Тегеран отрицает передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой. Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента Зеленского предложение о расторжении дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.