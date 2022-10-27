Широко анонсированного выступления российского президента на Валдайском форуме ждали с нетерпением: еще бы, Россия находится в тяжелейшем положении, уже восемь месяцев безуспешно ведет бои в Украине и подвергается беспрецедентным санкциям. Что на это скажет Владимир Путин? Как будет дальше действовать? Не изменилось ли его отношение к происходящему?

45-минутная речь и несколько часов ответов на вопросы ничего не прояснили. Болеее того, даже прямой вопрос модератора о планах России в войне не получил внятного ответа. Ничего нового: все, о чем долго и увлеченно говорил Путин, сводилось к его упрекам Запада в том, что тот какой-то не такой, как ему бы, Путину, хотелось. Журналисты собрали комментарии оратора по ходу речи к собственным тезисам, и получилась показательная картина:

Выслушав президента РФ, хочется повторить его восклицания, но уже по отношению к нему самому: «Это че такое вообще?! Это же бред». Главный вывод из многочасового публичного явления российского лидера миру: Владимир Путин продолжает пребывать в выдуманной им самим реальности, а его окружение, судя по всему, лишь угодливо укрепляет убежденность верховного начальника в собственной гениальной правоте. Это не оставляет шансов на сколько-нибудь позитивный выход из ситуации для России с таким-то неадекватным руководством. Но и остальному миру крайне неуютно.

Из выводов менее общего порядка: Путин уже не в первый раз пытается выступать в качестве критика глобальных порядков от имени некоего сообщества недовольных своим положением стран. Дескать, и война, затеянная им в Украине, – это вынужденная реакция на произвол, который творит Запад, «по придуманным правилам».

Каковы бы ни были претензии к Западу, реальные или надуманные, разрушительную захватническую войну в Европе начал Путин. Он зарекомендовал себя как безответственный и непредсказуемый лидер, неспособный просчитывать последствия своих решений для собственной страны и загнавший себя в статус международного изгоя, потенциального сидельца на скамье Гаагского трибунала. В этом качестве президент России ничуть не привлекателен как консолидирующая фигура для стран третьего мира, ему нечего им предложить. О чем, собственно, и свидетельствуют результаты голосований в ООН.