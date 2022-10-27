Тот же Путин, только в профиль наш комментарий
Широко анонсированного выступления российского президента на Валдайском форуме ждали с нетерпением: еще бы, Россия находится в тяжелейшем положении, уже восемь месяцев безуспешно ведет бои в Украине и подвергается беспрецедентным санкциям. Что на это скажет Владимир Путин? Как будет дальше действовать? Не изменилось ли его отношение к происходящему?
45-минутная речь и несколько часов ответов на вопросы ничего не прояснили. Болеее того, даже прямой вопрос модератора о планах России в войне не получил внятного ответа. Ничего нового: все, о чем долго и увлеченно говорил Путин, сводилось к его упрекам Запада в том, что тот какой-то не такой, как ему бы, Путину, хотелось. Журналисты собрали комментарии оратора по ходу речи к собственным тезисам, и получилась показательная картина:
«Бред какой-то!»,
«Мозгами пошевелите!»,
«Придумайте че-нибудь новое!»,
«На себя посмотрите!»,
«Вообще охамели!»,
«Че это такое вообще?»,
«Где мы живем?!»,
«Да пускай делают, что хотят»,
«Мы же в чужой двор не лезем»,
«Че хотят, то и делают»,
«Не строить из себя обиженных»,
«Всем сидеть на попе ровно и не крякать»,
«Мы великая, великая, мы великая страна!»,
«Они сбрендили»,
«Чушь какая-то»,
«Это же бред»,
«Это че такое вообще»,
«Че хотят, то и делают».
Выслушав президента РФ, хочется повторить его восклицания, но уже по отношению к нему самому: «Это че такое вообще?! Это же бред». Главный вывод из многочасового публичного явления российского лидера миру: Владимир Путин продолжает пребывать в выдуманной им самим реальности, а его окружение, судя по всему, лишь угодливо укрепляет убежденность верховного начальника в собственной гениальной правоте. Это не оставляет шансов на сколько-нибудь позитивный выход из ситуации для России с таким-то неадекватным руководством. Но и остальному миру крайне неуютно.
Из выводов менее общего порядка: Путин уже не в первый раз пытается выступать в качестве критика глобальных порядков от имени некоего сообщества недовольных своим положением стран. Дескать, и война, затеянная им в Украине, – это вынужденная реакция на произвол, который творит Запад, «по придуманным правилам».
Каковы бы ни были претензии к Западу, реальные или надуманные, разрушительную захватническую войну в Европе начал Путин. Он зарекомендовал себя как безответственный и непредсказуемый лидер, неспособный просчитывать последствия своих решений для собственной страны и загнавший себя в статус международного изгоя, потенциального сидельца на скамье Гаагского трибунала. В этом качестве президент России ничуть не привлекателен как консолидирующая фигура для стран третьего мира, ему нечего им предложить. О чем, собственно, и свидетельствуют результаты голосований в ООН.
Что интересно, и в среде российских антизападников далеко не все поняли, чего и зачем наговорил Путин на Валдайском форуме. Известный представитель национально-патриотических сил России, поддержавший войну в Украине, Виктор Алкнис прокомментировал: «Касательно вчерашней речи президента о мироустройстве хотелось бы отметить, что она была бы уместна, если бы наши войска стояли под Львовом. Но когда предпринимаются отчаянные попытки удержать фронт, не сдать Херсон и, наконец, отбить пригороды Донецка, то это была попытка изобразить хорошую мину при плохой игре. Но она не удалась».
Для прочих граждан России так и остается загадкой ответ на вопрос о будущем их собственной страны. Путин затеял все это, чтобы что? Что ждет впереди? Президент лишь сказал, что впереди «тяжелое десятилетие», но за это Россия получит большой выигрыш: укрепит свой суверенитет. Видимо, ради этой невнятной и малопонятной перспективы россиянам предлагается смириться с похоронками и стремительно пустеющим холодильником. Зато у них гениальный и непогрешимый президент. Это ли не счастье?