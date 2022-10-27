Лукашенко помахал пальцем Пашиняну: «Будет же хуже!»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, ответил на два поставленных премьер-министром Армении вопроса, ради рассмотрения которых он созвал внеочередной саммит. Об этом пишет БелТА.

«Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: «Оценка событий и позиция ОДКБ». Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем», - говорит белорусский лидер.

«Второй вопрос: «Дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении». Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо, попросите президента России и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже, вы же сами это понимаете. Нам не нужен этот конфликт», - заявил Лукашенко.