Лукашенко: Алиев — президент, с которым можно договориться

"Вопрос очень чувствительный и щепетильный. Это не то, что, вот, с одной стороны - ОДКБ и мы, члены ОДКБ, а с другой стороны - Азербайджан. Это наши дружественные две страны... Мы, члены СНГ, вместе с Азербайджаном и Арменией. У нас очень тесные связи с близкой нам православной Арменией. И очень близким нам мусульманским государством Азербайджаном. Особо это чувствительно для других членов ОДКБ, в том числе и Российской Федерации, где 30 млн мусульман. То есть все нюансы, все факторы надо учитывать", - считает белорусский лидер.

Лукашенко, продолжая свою речь, указал: "...Ну разве Азербайджан вот присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано президентом Путиным, что и Армения, и Азербайджан - это родные нам государства. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать".

"Азербайджан возглавляет сегодня... Ильхам Алиев. Что будет завтра (он же не вечен), никто не знает. При нынешнем руководстве Азербайджана, - заявил Александр Лукашенко. - Кто бы ни стоял за спиной Азербайджана. Говорят, Турция там и так далее. Ну и что? Это политика. Турки поддерживают Азербайджан потому, что они близкие и родные".