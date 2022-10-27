Сахиль Бабаев встретился с инвалидами войны фото
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с инвалидами войны, которым в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре были предоставлены высокотехнологичные протезы.
В Минтруда сообщили, что во встрече также приняли участие бывшие военнослужащие Сил специального назначения, работающие в различных структурах министерства.
Сахиль Бабаев сообщил, что масштабным пакетом социальной поддержки, реализованным после Второй Карабахской войны, охвачены 119 тысяч человек, в том числе семьи шехидов и участников войны. Им оказано 243 тысячи услуг. В частности, семьям шехидов и инвалидов войны в послевоенный период предоставлено 4 тысячи квартир и частных домов, всего за прошедший период - 13 тысяч квартир и частных домов. После Второй Карабахской войны инвалидам войны передали 284, всего за прошедший период 7 500 автомобилей.
За этот период в программах активной занятости задействованы 15,5 тысячи человек, включая семьи шехидов и участников войны, в том числе 8,8 тысячи человек – в программах самозанятости. 11 тысяч человек получили социально-психологическую поддержку и реабилитационные услуги, поддержку по другим направлениям.
Было отмечено, что в послевоенный период реабилитационные услуги министерства были оказаны 2 600 инвалидам войны. 1 654 лицам данной категории предоставлено 26 260 реабилитационных средств.
Одним из основных направлений поддержки стало обеспечение инвалидов войны высокотехнологичными протезами последнего поколения. Эта программа стартовала с 2020 года и уже завершена. В то же время в программу вошли и лица с ограниченными возможностями - участники Первой Карабахской войны.
В целом 353 человека с инвалидностью военного времени обеспечены 368 высокотехнологичными современными протезами 4-го поколения.
В 2018-2022 годах после капитального ремонта и реконструкции введено в эксплуатацию 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания, в результате чего потенциал оказания реабилитационных услуг увеличился в 3,6 раза.
Сахиль Бабаев и обеспеченные протезами военнослужащие ознакомились с цехом по производству высокотехнологичных протезов.