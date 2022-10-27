Американцы отложили до выборов введение потолка цен на российскую нефть

Задержка, по их словам, объясняется несколькими причинами. В Вашингтоне опасаются, что объявление окончательного плана может заставить Россию предпринять ответные действия, например, заявить о прекращении поставок. Это может спровоцировать волатильность на нефтяном рынке, которая была бы крайне нежелательна перед выборами.

В администрации президента США не планируют принимать окончательное решение о том, на каком уровне установить ограничение для цены российской нефти, до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с подготовкой плана.

Президент Владимир Путин и вице-премьер Александр Новак не раз заявляли, что Россия не будет продавать нефть тем странам, которые решат участвовать в механизме ограничения цены, напоминает Moscow Times.

На процесс разработки плана, который предполагалось завершить к середине октября, повлияло и принятое 5 октября решение стран ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. В администрации президента США хотят оценить его влияние на рынок, прежде чем окончательно принимать решение об уровне потолка.

Условия нового механизма, возможно, будут мягче, чем изначально предполагалось. Если в самом начале речь шла о $40-60 за баррель, то в последнее время – о $60 (эту цифру, в частности, называла министр финансов США Джанет Йеллен). Теперь есть вероятность того, что потолок окажется даже выше $60 за баррель, сообщал ранее Bloomberg.