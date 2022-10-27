Лишь около ста сотрудников Запорожской АЭС согласились работать на Россию

Россия захватила АЭС в начале марта и пытается интегрировать ее в систему российского "Росатома".

Из более шести тысяч работников Запорожской АЭС только сто согласились работать на Россию, заявили в украинской госкомпании "Энергоатом", управляющей станцией.

В "Энергоатоме" говорят, что российские власти оказывают давление на работников АЭС, чтобы те подписывали контракты с "Росатомом".

“Оккупанты прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписала контракты. Однако эта ложь не срабатывает”, - цитирует BBC сотрудников госкомпании.

“На самом деле из 6 700 работников, оставшихся работать на оккупированной АЭС, только около сотни подписали контракты с "Росатомом". Причем, подавляющее большинство из тех, кто это сделал, согласились под давлением захватчиков".

Еще 4 300 работников АЭС уже выехали на подконтрольную Украине территорию, говорится в заявлении компании, но среди тех, кто вызвался работать на Россию, есть и добровольцы, в том числе и из руководящего состава станции.