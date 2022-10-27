Гафарова: Пришло время для подписания мирного договора между Баку и Ереваном

После Второй Карабах ской войны пришло время для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на 54-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое состоялось 28 октября в Самарканде.

Согласно информации, Сахиба Гафарова, говоря о ситуации в регионе, проинформировала о ведущихся Азербайджаном на освобожденных от армянской оккупации землях широкомасштабных восстановительных работах. Возводятся с нуля города и села, претворяются в жизнь крупные инфраструктурные проекты. Несколько дней назад был сдан в эксплуатацию Зангиланский международный аэропорт, второй построенный на освобожденных землях после международного аэропорта Физули. Иностранные гости, посетившие Шушу, Агдам, Физули, Джебраил и Зангилан, смогли убедиться как в масштабе учиненных в период оккупации разрушений, так и в размахе ведущихся там восстановительных работ.

Председатель Милли Меджлиса также сказала, что установленные армянской стороной мины по-прежнему представляют большую проблему для ведения восстановительных работ. Взрывы мин стали причиной гибели или тяжелых ранений более 260 граждан Азербайджана за два года, прошедших с окончания войны.