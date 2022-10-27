Гафарова: Пришло время для подписания мирного договора между Баку и Ереваном
После Второй Карабахской войны пришло время для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на 54-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое состоялось 28 октября в Самарканде.
Согласно информации, Сахиба Гафарова, говоря о ситуации в регионе, проинформировала о ведущихся Азербайджаном на освобожденных от армянской оккупации землях широкомасштабных восстановительных работах. Возводятся с нуля города и села, претворяются в жизнь крупные инфраструктурные проекты. Несколько дней назад был сдан в эксплуатацию Зангиланский международный аэропорт, второй построенный на освобожденных землях после международного аэропорта Физули. Иностранные гости, посетившие Шушу, Агдам, Физули, Джебраил и Зангилан, смогли убедиться как в масштабе учиненных в период оккупации разрушений, так и в размахе ведущихся там восстановительных работ.
Председатель Милли Меджлиса также сказала, что установленные армянской стороной мины по-прежнему представляют большую проблему для ведения восстановительных работ. Взрывы мин стали причиной гибели или тяжелых ранений более 260 граждан Азербайджана за два года, прошедших с окончания войны.
Сахиба Гафарова подчеркнула, что Армения устанавливала эти мины и в годы оккупации, и после завершения войны, в 2021 году. Напомнила она и о военной провокации Армении 12-13 сентября этого года, когда попытка заминировать пути снабжения азербайджанских подразделений в приграничной зоне привела к столкновениям на азербайджано-армянской границе, в результате которых погибли военные с двух сторон.
Хотя земли Азербайджана находились под оккупацией тридцать лет, именно Азербайджан предложил Армении после войны мир на основе пяти общепризнанных принципов международного права, подчеркнула председатель Милли Меджлиса. Встречи лидеров двух стран и министров иностранных дел, заседания комиссии по делимитации границ вселяют определенный оптимизм по поводу мирного процесса. Настало время подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией, отметила Гафарова, выразив надежду, что Армения продемонстрирует политическую волю, не будет затягивать данный процесс и предпримет реальные шаги в отношении подписания мирного договора. Подписание мирного договора – единственный путь к обеспечению мира, стабильности и процветания в регионе, заключила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.