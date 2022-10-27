Польша собралась потребовать от России репарации. Медведев тут как тут

Польские власти рассчитают размер ущерба, причиненного Советским Союзом во время Второй мировой войны и потребуют от Москвы соответствующих репараций. Moscow Times сообщает, что об этом говорится в заявлении МИД Польши.

«Расчет потерь военного времени, нанесенных СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939–1945 годов», - говорится в сообщении.

На заявление МИД Польши уже отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. «На польских дегенератов из МИД, требующих от России компенсации «военных потерь», можно реагировать двояко», - написал он.

Медведев объяснил, что, во-первых, можно им подготовить счет за то, что СССР передал Польше во времена социализма, а «это сотни миллиардов долларов», считает зампред Совбеза РФ. Во-вторых, считает он, можно сказать, «чтобы они подтерлись своим поганым расчетом».