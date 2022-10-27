Сегодня, как и анонсировалось, состоялось подписание соглашения между правительством Азербайджана и ЮНЕСКО о проведении в Баку с 14 по 17 марта 2023 года 7-й Конференции MINEPS (Международная конференция министров физкультуры и спорта). Документ подписали Фарид Гаибов и заместитель гендиректора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос. А до этого азербайджанский министр выступил с презентацией предстоящего в Баку мероприятия.

Напомним, Фарид Гаибов был избран на должность главы CIGEPS в мае этого года и будет возглавлять Комитет в течение двух лет.

CIGEPS является единственным комитетом в ЮНЕСКО, занимающимся политикой и программами в области физкультуры и спорта. CIGEPS был создан в 1978 году для продвижения роли и значения спорта и его значимости для государственной политики. Комитет состоит из экспертов в области физического воспитания и спорта из 18 государств-членов ЮНЕСКО, каждое из которых избирается на четырехлетний срок. Есть также постоянные консультативные члены. В их число входят такие организации, как Международный олимпийский комитет, Совет Европы, Содружество наций и другие. Имеются и назначенные консультативные члены, среди которых ФИФА и ряд других международных спортивных федераций. Члены с консультативным статусом оказывают техническую поддержку и консультируют Комитет.