Сахиба Гафарова наехала на Симоняна

В заявлении пресс-службы Милли Меджлиса говорится, что на заседании выступил спикер парламента Армении Ален Симонян, который высказал необоснованные претензии в адрес Азербайджана. Сахиба Гафарова во второй раз взяла слово и ответила спикеру парламента Армении.

Председатель Милли Меджлиса ответила и на вопрос Симоняна о «военных преступлениях». По словам Гафаровой, обвинения в адрес азербайджанских военных в совершении «военных преступлений» «это образец двуличия государства, десятилетиями проводившего агрессивную политику, совершившего множество военных преступлений против военнослужащих и гражданских, а также поправшего элементарные права почти миллиона человек. В отличие от Армении, Азербайджан серьёзно относится к своим международным обязательствам. Представления о преступлениях, совершённых во время ведения военных действий, расследуются соответствующими государственными инстанциями».

Говоря о картах минных полей, то, отметила спикер, Азербайджану с большим трудом удалось получить их от Армении, к тому же полученные карты имеют лишь 25-процентную точность. Армения между тем продолжает минировать азербайджанские территории. Минирование армянами азербайджанских земель после окончания войны является военным преступлением, а также нарушением международного гуманитарного права, Трёхстороннего заявления о прекращении военных действий в регионе, сказала спикер.

Сахиба Гафарова подчеркнула: «Азербайджан никогда не имел намерений оккупировать территории Армении. Ни один город, ни одно село не были захвачены. Армения совершила очередную военную провокацию против Азербайджана 13 сентября, а азербайджанская армия предприняла ответные меры ради защиты территориальной целостности нашей страны и жизни военнослужащих и гражданских лиц».

Гафарова указала, что Симоняном было сделано заявление «об оккупации Азербайджаном территории Армении», а это необоснованный и лживый упрёк, и, что поразительно, исходит он от представителя государства, тридцать лет державшего под оккупацией 20 процентов азербайджанской территории.

«Занимается ли Генпрокуратура Армении распространяемыми в интернете видео о действиях армянской стороны? Почему-то господин Симонян их не упомянул. А ведь на этих кадрах мы видим издевательства – точнее, глумление – над телами погибших азербайджанских солдат», - справедливо заметила Гафарова.

«Я не буду говорить здесь о том, что сотворили армяне, потому что говорить об этом бесстрастно просто невозможно... Так что хочу повторить свой вопрос: расследует ли Генпрокуратура Армении эти видео?» - продолжила председатель Милли Меджлиса.

Гафарова задала ещё вопрос: какие шаги предпринимает Армения для привлечения к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях против солдат и гражданского населения Азербайджана в ходе обеих карабахских войн, а также в ракетных обстрелах Гянджи, Барды, Тертера и других городов, то есть мест компактного проживания мирного населения, в 44-дневную войну?.. Почти 3900 азербайджанцев числятся пропавшими без вести по итогам первой Карабахской войны – где они, что с ними случилось? В двух освобожденных от оккупации селах в этом году обнаружили массовые захоронения…

Прокомментировала Сахиба Гафарова и необоснованные претензии Симоняна по вопросу военнопленных. Она напомнила, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных в соответствии с Трёхсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Те же члены армянских вооруженных формирований, которые проникли на территорию Азербайджана, совершили теракты против военнослужащих и мирного населения уже после подписания Трёхстороннего заявления, военнопленными не считаются – это преступники.

Что касается проживающих в Карабахе армян, Гафарова заметила, что, как и заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, это граждане Азербайджана, а Азербайджан не собирается обсуждать свои внутренние дела и вопросы с другим государством. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Они будут иметь те же права, что и другие граждане Азербайджана.

Председатель Милли Меджлиса также прокомментировала заявления о якобы разрушении армянского культурного наследия. Гафарова подчеркнула, что за 30 лет Армения намеренно уничтожила всё культурное наследие азербайджанского народа, памятники истории, культуры и религии, осквернялись мечети. ЮНЕСКО не организовала миссии в эти места для оценки состояния находившегося там культурного наследия Азербайджана, несмотря на неоднократные призывы Баку.

В завершение своего выступления Сахиба Гафарова вновь напомнила, что в Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Указом президента Азербайджана создан Карабахский экономический район, отметила она.