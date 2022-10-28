Лукашенко Азербайджану и Армении: «Ребята, вы за что воюете?»

Беларусь и президент этой страны Александр Лукашенко поддержат согласованное решение Азербайджана, Армении и России, передает БелТА.

«Достигнете единого мнения, я не глядя поддержу это единое мнение», - заверил белорусский лидер, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Лукашенко решил высказать свою позицию по поводу произошедших боестолкновений на границе Азербайджана и Армении: «Извините, если, может быть, я не так вижу за много километров от этого театра военных действий, но это мое впечатление о том, что складывается там на этих границах. Я уже так по-товарищески говорил: ребята, вы за что воюете? Вы за что воюете в этих горах на двух тысячах метров высотой? Погубили три сотни человек. Три сотни человек погибло там, где люди не живут! Где даже эти козы не ходят! Чего вы воюете, сядьте вы вдвоем и договоритесь!..»