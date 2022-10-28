Украинцы взяли под огневой контроль стратегическую трассу в Луганской области
Трасса Сватово – Кременная практически под контролем украинской армии, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Пока мы не будем называть населенные пункты конкретно. Лучше пусть это сделает Генштаб, но можно сказать, что трасса Сватово – Кременная практически под контролем ВСУ", – сказал он.
Представитель Восточной группы войск ВС Украины Сергей Череватый подтвердил эту информацию, но, с его слов, речь идет об огневом контроле. То есть трасса физически украинскими подразделениями пока не перерезана, но простреливается.
"По последним данным, в настоящее время ВСУ взяли трассу под полный огневой контроль и там продолжается боевая работа, о которой сообщат позже", - сказал Череватый украинским СМИ.
Контроль над автомагистралью необходим украинской стороне для дальнейшей операции по освобождению Сватова и Кременной, важных городов и транспортных узлов Луганской области.