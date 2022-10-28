Украинцы взяли под огневой контроль стратегическую трассу в Луганской области

"Пока мы не будем называть населенные пункты конкретно. Лучше пусть это сделает Генштаб, но можно сказать, что трасса Сватово – Кременная практически под контролем ВСУ", – сказал он.

Представитель Восточной группы войск ВС Украины Сергей Череватый подтвердил эту информацию, но, с его слов, речь идет об огневом контроле. То есть трасса физически украинскими подразделениями пока не перерезана, но простреливается.

"По последним данным, в настоящее время ВСУ взяли трассу под полный огневой контроль и там продолжается боевая работа, о которой сообщат позже", - сказал Череватый украинским СМИ.

Контроль над автомагистралью необходим украинской стороне для дальнейшей операции по освобождению Сватова и Кременной, важных городов и транспортных узлов Луганской области.