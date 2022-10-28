Накануне министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь журналистам на брифинге в пятницу, 28 октября.

По его словам, российская сторона выразила готовность вести диалог и возобновить переговоры с Украиной и США.

"Китай приветствует это и надеется, что соответствующие стороны активизируют дипломатические усилия, чтобы как можно скорее разрядить или даже разрешить ситуацию посредством переговоров и другими политическими методами", - цитирует агентство Синьхуа Ван Вэньбина.