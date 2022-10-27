Директор магазина отказался обслуживать российских военных: возбудили уголовное дело

В Беларуси возбудили уголовное дело против директора магазина в городе Барановичи, который отказался продавать автозапчасти российским военным, передает «Настоящее время» со ссылкой на телеграм-канал «Белорусский силовик».

Авторы телеграм-канала утверждают, что задержанный переводил деньги в поддержку украинских военных и участвовал в белорусских протестах 2020 года.

В отношении директора магазина возбудили уголовное дело. Мужчине грозит штраф, или исправительные работы, или ограничение либо лишение свободы сроком до двух лет.