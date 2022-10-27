Украинцы разобрали иранский дрон: комплектующие из США, Китая, Украины...

Украинским военным удалось посадить иранский дрон Mohajer-6 на Черном море, а специалистам Главного управления разведки Министерства обороны – исследовать его технические внутренности. Комплектующие этого беспилотника иностранного происхождения, в том числе украинского, сообщает РБК-Украина.

Согласно сообщению, сотрудники военной разведки обнаружили детали, промаркированные на фарси.

"Мы сравнили этот беспилотник с другими беспилотниками этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали", - прокомментировал исследование дрона представитель ГУР.

Доказательства причастности других стран к поставке оружия и его комплектующих Ирану и соответственно России будут переданы международным организациям с целью наложения на них экономических санкций, указало издание.