Украинские военные ликвидировали замначштаба ЧВК «Вагнер»
Бойцы украинского спецподразделения «Хорт» ликвидировали заместителя начальника штаба наемников ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается на Facebook-странице спецподразделения.
Бойцы спецподразделения уточнили, что в ближнем бою они столкнулись с группой боевиков ЧВК «Вагнер». Среди убитых вагнеровцев украинские военные идентифицировали заместителя начальника штаба наемников.
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