Украинские военные ликвидировали замначштаба ЧВК «Вагнер»

Бойцы украинского спецподразделения «Хорт» ликвидировали заместителя начальника штаба наемников ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается на Facebook-странице спецподразделения.

Бойцы спецподразделения уточнили, что в ближнем бою они столкнулись с группой боевиков ЧВК «Вагнер». Среди убитых вагнеровцев украинские военные идентифицировали заместителя начальника штаба наемников.