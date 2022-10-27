Иран обвиняет ЦРУ, «Моссад» и саудовскую разведку

Иран подозревает в причастности к протестам в стране спецслужбы США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии, говорится в совместном заявлении Министерства разведки Исламской Республики и разведслужбы Корпуса стражей исламской революции, сообщили российские СМИ.

Согласно заявлению, ЦРУ США, спецслужбы Великобритании, израильская разведка «Моссад» и разведка Саудовской Аравии «сыграли очевидную роль в беспорядках и насилии» в Иране.

В Тегеране утверждают, что целью этого был «подрыв безопасности» в стране. Спецслужбы указанных стран якобы переправляли своим действующим внутри Ирана агентурным сетям военное и шпионское оборудование, а разведка США даже занималась тренировкой своих иранских агентов.