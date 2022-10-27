В битве с Америкой Россия проиграла умы и культуру что есть мировое господство? слово публицисту!
В положении, в котором оказалась сегодня Россия, все вокруг анализируют сложности военно-политического характера, прикидывают шансы Украины на победу, пытаются просчитать эффект воздействия на Россию экономических санкций… Что естественно на фоне продолжающейся бойни и попыток коллективного Запада остановить кровопролитие, воздействуя на агрессора экономическими рычагами.
Неудивительно, что в этой ситуации мало кто вспоминает о еще одной составляющей политического могущества любого государства – о его культуре, голос которой, как водится, не слышен за грохотом пушек, и который доносится до нас только через десятилетия, а то и через века…
Кто смотрит китайский фильм?
Как вы думаете, чем обусловлено практически единоличное господство США на мировой арене, и почему, несмотря на многочисленные попытки, догнать Штаты не может даже полуторамиллиардный Китай?
Первое, что приходит на ум, из-за экономического и технологического превосходства Соединенных Штатов, подкрепленных ультрасовременным вооружением. И вы, конечно, будете правы: в этих областях у США в мире конкурентов нет.
Но есть кое-что еще. Скажите, когда в последний раз вы смотрели какой-нибудь китайский фильм? Или слушали музыку какого-нибудь китайского исполнителя? Неподражаемая Ванесса Мэй не в счет - она британская китаянка.
А может, кто-нибудь из нас внимательно, с готовностью сидеть у телевизора до утра, следит за церемонией награждения лучших китайских фильмов? Впрочем, что я спрашиваю? Ведь подавляющему большинству даже неизвестно, существует ли вообще такая церемония!
Когда вы в последние раз были на концерте китайского рок-звезды, когда читали бестселлер китайского прозаика, когда ваши дети смотрели китайский мультик и фанатели от его героев?
Предвижу, что ответы на все эти вопросы будет неизменно отрицательными. Да, Китай фантастическими темпами развивает свои экономику и технологии, да, Поднебесная – это великая древняя культура, насыщенная поразительной философией, богатейшей культурой и величайшими открытиями, которые на века обогатили цивилизацию.
Но, положа руку на сердце, давайте честно себе признаемся – во всем, что касается современной культуры и шоу-бизнеса, Китай – это, увы, глубокая провинция.
Если мои аналогии покажутся кому-то некорректными или требующими принципиальных уточнений, рекомендую вспомнить, какую роль в исчезновении Советского Союза с политической карты мира сыграли Голливуд, Элвис Пресли, «Битлз» и джинсы.
Блеск и нищета русской культуры
Но вернемся к России.
Я лично прекрасно помню 90-е годы минувшего века. Это был период полного и абсолютного доминирования новой России на бескрайнем культурном пространстве бывшего СССР. Я имею в виду культуру в широком смысле - от кинематографа и музыки до повседневного образа жизни.
В тот период весь бывший Советский Союз был реально узурпирован вещанием российских телеканалов. НТВ и ОРТ, каналы поменьше, вроде РЕН ТВ и ТВЦ, считались в более отсталых постсоветских республиках вершиной развития и цивилизации. Изысканные ведущие, прекрасная графика, операторская работа, режиссура, блеск и совершенство студий, из которых на публику выходили ведущие развлекательных программ, а также их красавицы-участницы и джентльмены-участники.
Все это выглядело в те годы недосягаемой вершиной телевизионного искусства. Взять тогда интервью у Леонида Парфенова или Светланы Сорокиной считалось честью для любого грузинского или киргизского журналиста.
А громивший все подряд российский шоу-бизнес, в котором явно невысокое музыкальное качество компенсировалось умело поставленным светом, яркими спецэффектами и профессионально оформленным звуком! В условиях убогой, серой жизни тогдашних постсоветских государств, концерты суперзвезд российской попсы производили на местную публику такое же неизгладимое впечатление, как наряды испанских конкистадоров на инков и ацтеков.
Восторженная публика бывших советских окраин воспринимала российских актеров, музыкантов, певцов, писателей и поэтов, как самых дорогих гостей, как представителей большого и цивилизованного мира, почтивших своим августейшим присутствием маленьких, ничего в жизни не видевших аборигенов.
С той поры прошло много лет, ситуация кардинально изменилась, а влияние русской культуры в ее современном понимании резко пошло на убыль, если сохранилось вообще.
Сегодня вряд ли у кого-то повернется язык охарактеризовать содержание программ российского телевидение словами, которые в переводе не означали бы «гадость», «мерзость» или в лучшем случае «пошлость».
Русская попса также заняла с годами свою естественную нишу, превратившись в музыку для таксистов, рыночных торговцев и пьяных гостей в ресторанах. Если в 90-е года грузинская молодежь заслушивалась песнями Анжелики Варум, Ирины Аллегровой и Михаила Шуфутинского, то сегодня «творчество» этих раздутых от самодовольства, проплаченными журналистами звезд являются уделом необразованной деревенщины. Если в сегодняшней Грузии вы услышите где-нибудь русский шансон, то ищите поблизости либо ящики с яблоками, либо «поддатых» российских туристов.
Казалось бы, не уж и много времени прошло, какие-то двадцать лет, а русская культура уже практическим полностью утратила для граждан бывшего СССР былую привлекательность. Сегодня для азербайджанцев, грузин или казахов (об Украине, понятно, и речи быть не может!) на российских подмостках нет ничего такого, чего бы не было на местных сценах. Правда, блестит у русских, наверное, чуть поярче, но внутри – все та же пустота. Российские телесериалы с псевдогероикой времен Второй мировой, баллады о суровых следователях сталинской эпохи, боевики о противостоянии благородных бандитов и продажных ментов (очень редко наоборот), а также бесконечные вариации на бессмертную тему «Золушки» давно уже заняли место на маргинальном поле.
Словом, выяснилось, что полубоги, завоевавшие в 90-е годы все постсоветское пространство, являются, в сущности, такими же провинциалами, как и все остальные. Просто российский рынок масштабнее, денег там большие и, соответственно, качество повыше…
Но это – о современной массовой культуре, ценность которой весьма сомнительна даже в её лучших образцах. Главная же проблема заключается в войне, на фоне которой девальвируются истинные, непреходящие ценности.
Киркоров с Достоевским проиграли
Когда невольно задаешься вопросом, а так ли хорошо творчество Федора Достоевского или, скажем, Антона Чехова, если народ, считающий этих писателей символами своей национальной культуры, либо совершает страшные преступления, либо поддерживает агрессию в Украине, либо боится её осудить?
А может, в произведениях великих русских классиков содержится какая-то запрятанная глубоко в подтекст идея, которая, возможно, дает ядовитые всходы? Какой-то «двадцать пятый кадр», пагубно влияющий на подсознание 140-миллионого народа?
Как известно, Россия во все времена гордилась своей культурой. Возможно, даже слишком, выпячивая свою культурную аутентичность намного громче и претенциознее, чем, скажем, французы или англичане, у которых объективно на это куда больше прав. Писатели, поэты, композиторы, живописцы всегда служили для россиян неиссякаемым источником повышения самооценки, а также одним из главных аргументов (после того, как развеялся миф о «второй армии мира», наверное, уже главный) в пользу того, что им «положено».
Увы, история и война делают свое дело: когда народ начинает слепо верить в свою национальную исключительность, когда он отвергает самокритику, как нечто недостойное его статуса, и переходят в стадию самовлюбленности, он, по-видимому, не понимает, что все это имеет последствия, и что за все это рано или поздно придется заплатить. Вот и получается, что массовая российская культура, громившая все подряд в 90-е годы ХХ века, остановилась и «зависла», как принято сейчас говорить, где-то в первом десятилетии 2000-х.
А рекламируемая на каждом углу «мягкая сила» России ограничивается сегодня, разве что, мультсериалом «Маша и медведь», заменившим России всю её политику по пропаганде русского языка и популяризации великой русской культуры.
Культурное превосходство – это не просто больше книг и фильмов, хороших и разных, это еще и власть над умами и сердцами людей. Именно поэтому, пока дети во всем мире распевают переведенные на сотни языков американские песенки для маленьких, пока молодежь слушает американский поп, пока тинейджеры фанатеют от афроамериканских рэпперов, а взрослые - от американских рок-групп и джазменов, мировому господству США ничего не угрожает.
Остается лишь констатировать, что Россия проигрывает не только войну в Украине, но и эту борьбу за умы и сердца. Её проигрывают, даже несмотря на космическую разницу в масштабах личностей, и Филипп Киркоров, и Федор Михайлович Достоевский…