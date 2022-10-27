В битве с Америкой Россия проиграла умы и культуру что есть мировое господство? слово публицисту!

Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az

В положении, в котором оказалась сегодня Россия, все вокруг анализируют сложности военно-политического характера, прикидывают шансы Украины на победу, пытаются просчитать эффект воздействия на Россию экономических санкций… Что естественно на фоне продолжающейся бойни и попыток коллективного Запада остановить кровопролитие, воздействуя на агрессора экономическими рычагами.

Неудивительно, что в этой ситуации мало кто вспоминает о еще одной составляющей политического могущества любого государства – о его культуре, голос которой, как водится, не слышен за грохотом пушек, и который доносится до нас только через десятилетия, а то и через века…

Голос культуры не слышен за грохотом пушек

Кто смотрит китайский фильм?

Как вы думаете, чем обусловлено практически единоличное господство США на мировой арене, и почему, несмотря на многочисленные попытки, догнать Штаты не может даже полуторамиллиардный Китай?

Первое, что приходит на ум, из-за экономического и технологического превосходства Соединенных Штатов, подкрепленных ультрасовременным вооружением. И вы, конечно, будете правы: в этих областях у США в мире конкурентов нет.

Но есть кое-что еще. Скажите, когда в последний раз вы смотрели какой-нибудь китайский фильм? Или слушали музыку какого-нибудь китайского исполнителя? Неподражаемая Ванесса Мэй не в счет - она британская китаянка.

А может, кто-нибудь из нас внимательно, с готовностью сидеть у телевизора до утра, следит за церемонией награждения лучших китайских фильмов? Впрочем, что я спрашиваю? Ведь подавляющему большинству даже неизвестно, существует ли вообще такая церемония!

Когда вы в последний раз смотрели китайский фильм?

Когда вы в последние раз были на концерте китайского рок-звезды, когда читали бестселлер китайского прозаика, когда ваши дети смотрели китайский мультик и фанатели от его героев?

Предвижу, что ответы на все эти вопросы будет неизменно отрицательными. Да, Китай фантастическими темпами развивает свои экономику и технологии, да, Поднебесная – это великая древняя культура, насыщенная поразительной философией, богатейшей культурой и величайшими открытиями, которые на века обогатили цивилизацию.

Но, положа руку на сердце, давайте честно себе признаемся – во всем, что касается современной культуры и шоу-бизнеса, Китай – это, увы, глубокая провинция.

Если мои аналогии покажутся кому-то некорректными или требующими принципиальных уточнений, рекомендую вспомнить, какую роль в исчезновении Советского Союза с политической карты мира сыграли Голливуд, Элвис Пресли, «Битлз» и джинсы.

Какую роль "Битлз" сыграла в исчезновении СССР?

Блеск и нищета русской культуры

Но вернемся к России.

Я лично прекрасно помню 90-е годы минувшего века. Это был период полного и абсолютного доминирования новой России на бескрайнем культурном пространстве бывшего СССР. Я имею в виду культуру в широком смысле - от кинематографа и музыки до повседневного образа жизни.

В тот период весь бывший Советский Союз был реально узурпирован вещанием российских телеканалов. НТВ и ОРТ, каналы поменьше, вроде РЕН ТВ и ТВЦ, считались в более отсталых постсоветских республиках вершиной развития и цивилизации. Изысканные ведущие, прекрасная графика, операторская работа, режиссура, блеск и совершенство студий, из которых на публику выходили ведущие развлекательных программ, а также их красавицы-участницы и джентльмены-участники.

Все это выглядело в те годы недосягаемой вершиной телевизионного искусства. Взять тогда интервью у Леонида Парфенова или Светланы Сорокиной считалось честью для любого грузинского или киргизского журналиста.

Когда-то Парфенов и Сорокина считались недосягаемой вершиной телеискусства

А громивший все подряд российский шоу-бизнес, в котором явно невысокое музыкальное качество компенсировалось умело поставленным светом, яркими спецэффектами и профессионально оформленным звуком! В условиях убогой, серой жизни тогдашних постсоветских государств, концерты суперзвезд российской попсы производили на местную публику такое же неизгладимое впечатление, как наряды испанских конкистадоров на инков и ацтеков.

Восторженная публика бывших советских окраин воспринимала российских актеров, музыкантов, певцов, писателей и поэтов, как самых дорогих гостей, как представителей большого и цивилизованного мира, почтивших своим августейшим присутствием маленьких, ничего в жизни не видевших аборигенов.

С той поры прошло много лет, ситуация кардинально изменилась, а влияние русской культуры в ее современном понимании резко пошло на убыль, если сохранилось вообще.

Сегодня вряд ли у кого-то повернется язык охарактеризовать содержание программ российского телевидение словами, которые в переводе не означали бы «гадость», «мерзость» или в лучшем случае «пошлость».

Русская попса также заняла с годами свою естественную нишу, превратившись в музыку для таксистов, рыночных торговцев и пьяных гостей в ресторанах. Если в 90-е года грузинская молодежь заслушивалась песнями Анжелики Варум, Ирины Аллегровой и Михаила Шуфутинского, то сегодня «творчество» этих раздутых от самодовольства, проплаченными журналистами звезд являются уделом необразованной деревенщины. Если в сегодняшней Грузии вы услышите где-нибудь русский шансон, то ищите поблизости либо ящики с яблоками, либо «поддатых» российских туристов.

Шифутинский ныне - удел необразованной деревенщины

Казалось бы, не уж и много времени прошло, какие-то двадцать лет, а русская культура уже практическим полностью утратила для граждан бывшего СССР былую привлекательность. Сегодня для азербайджанцев, грузин или казахов (об Украине, понятно, и речи быть не может!) на российских подмостках нет ничего такого, чего бы не было на местных сценах. Правда, блестит у русских, наверное, чуть поярче, но внутри – все та же пустота. Российские телесериалы с псевдогероикой времен Второй мировой, баллады о суровых следователях сталинской эпохи, боевики о противостоянии благородных бандитов и продажных ментов (очень редко наоборот), а также бесконечные вариации на бессмертную тему «Золушки» давно уже заняли место на маргинальном поле.

Словом, выяснилось, что полубоги, завоевавшие в 90-е годы все постсоветское пространство, являются, в сущности, такими же провинциалами, как и все остальные. Просто российский рынок масштабнее, денег там большие и, соответственно, качество повыше…

Но это – о современной массовой культуре, ценность которой весьма сомнительна даже в её лучших образцах. Главная же проблема заключается в войне, на фоне которой девальвируются истинные, непреходящие ценности.

 Киркоров с Достоевским проиграли

Когда невольно задаешься вопросом, а так ли хорошо творчество Федора Достоевского или, скажем, Антона Чехова, если народ, считающий этих писателей символами своей национальной культуры, либо совершает страшные преступления, либо поддерживает агрессию в Украине, либо боится её осудить?

А может, в произведениях великих русских классиков содержится какая-то запрятанная глубоко в подтекст идея, которая, возможно, дает ядовитые всходы? Какой-то «двадцать пятый кадр», пагубно влияющий на подсознание 140-миллионого народа? 

Невольно задаешься вопросом, а так ли хорошо творчество Федора Достоевского или, скажем, Антона Чехова, если народ, считающий этих писателей символами своей национальной культуры, либо совершает страшные преступления

Как известно, Россия во все времена гордилась своей культурой. Возможно, даже слишком, выпячивая свою культурную аутентичность намного громче и претенциознее, чем, скажем, французы или англичане, у которых объективно на это куда больше прав. Писатели, поэты, композиторы, живописцы всегда служили для россиян неиссякаемым источником повышения самооценки, а также одним из главных аргументов (после того, как развеялся миф о «второй армии мира», наверное, уже главный) в пользу того, что им «положено».

Увы, история и война делают свое дело: когда народ начинает слепо верить в свою национальную исключительность, когда он отвергает самокритику, как нечто недостойное его статуса, и переходят в стадию самовлюбленности, он, по-видимому, не понимает, что все это имеет последствия, и что за все это рано или поздно придется заплатить. Вот и получается, что массовая российская культура, громившая все подряд в 90-е годы ХХ века, остановилась и «зависла», как принято сейчас говорить, где-то в первом десятилетии 2000-х.

У России остались одна Маша и один Медведь

А рекламируемая на каждом углу «мягкая сила» России ограничивается сегодня, разве что, мультсериалом «Маша и медведь», заменившим России всю её политику по пропаганде русского языка и популяризации великой русской культуры.

Культурное превосходство – это не просто больше книг и фильмов, хороших и разных, это еще и власть над умами и сердцами людей. Именно поэтому, пока дети во всем мире распевают переведенные на сотни языков американские песенки для маленьких, пока молодежь слушает американский поп, пока тинейджеры фанатеют от афроамериканских рэпперов, а взрослые - от американских рок-групп и джазменов, мировому господству США ничего не угрожает.

Остается лишь констатировать, что Россия проигрывает не только войну в Украине, но и эту борьбу за умы и сердца. Её проигрывают, даже несмотря на космическую разницу в масштабах личностей, и Филипп Киркоров, и Федор Михайлович Достоевский…