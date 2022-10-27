Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 01:22

В положении, в котором оказалась сегодня Россия, все вокруг анализируют сложности военно-политического характера, прикидывают шансы Украины на победу, пытаются просчитать эффект воздействия на Россию экономических санкций… Что естественно на фоне продолжающейся бойни и попыток коллективного Запада остановить кровопролитие, воздействуя на агрессора экономическими рычагами. Неудивительно, что в этой ситуации мало кто вспоминает о еще одной составляющей политического могущества любого государства – о его культуре, голос которой, как водится, не слышен за грохотом пушек, и который доносится до нас только через десятилетия, а то и через века…

Кто смотрит китайский фильм? Как вы думаете, чем обусловлено практически единоличное господство США на мировой арене, и почему, несмотря на многочисленные попытки, догнать Штаты не может даже полуторамиллиардный Китай? Первое, что приходит на ум, из-за экономического и технологического превосходства Соединенных Штатов, подкрепленных ультрасовременным вооружением. И вы, конечно, будете правы: в этих областях у США в мире конкурентов нет. Но есть кое-что еще. Скажите, когда в последний раз вы смотрели какой-нибудь китайский фильм? Или слушали музыку какого-нибудь китайского исполнителя? Неподражаемая Ванесса Мэй не в счет - она британская китаянка. А может, кто-нибудь из нас внимательно, с готовностью сидеть у телевизора до утра, следит за церемонией награждения лучших китайских фильмов? Впрочем, что я спрашиваю? Ведь подавляющему большинству даже неизвестно, существует ли вообще такая церемония!

Когда вы в последние раз были на концерте китайского рок-звезды, когда читали бестселлер китайского прозаика, когда ваши дети смотрели китайский мультик и фанатели от его героев? Предвижу, что ответы на все эти вопросы будет неизменно отрицательными. Да, Китай фантастическими темпами развивает свои экономику и технологии, да, Поднебесная – это великая древняя культура, насыщенная поразительной философией, богатейшей культурой и величайшими открытиями, которые на века обогатили цивилизацию. Но, положа руку на сердце, давайте честно себе признаемся – во всем, что касается современной культуры и шоу-бизнеса, Китай – это, увы, глубокая провинция. Если мои аналогии покажутся кому-то некорректными или требующими принципиальных уточнений, рекомендую вспомнить, какую роль в исчезновении Советского Союза с политической карты мира сыграли Голливуд, Элвис Пресли, «Битлз» и джинсы.

Блеск и нищета русской культуры Но вернемся к России. Я лично прекрасно помню 90-е годы минувшего века. Это был период полного и абсолютного доминирования новой России на бескрайнем культурном пространстве бывшего СССР. Я имею в виду культуру в широком смысле - от кинематографа и музыки до повседневного образа жизни. В тот период весь бывший Советский Союз был реально узурпирован вещанием российских телеканалов. НТВ и ОРТ, каналы поменьше, вроде РЕН ТВ и ТВЦ, считались в более отсталых постсоветских республиках вершиной развития и цивилизации. Изысканные ведущие, прекрасная графика, операторская работа, режиссура, блеск и совершенство студий, из которых на публику выходили ведущие развлекательных программ, а также их красавицы-участницы и джентльмены-участники. Все это выглядело в те годы недосягаемой вершиной телевизионного искусства. Взять тогда интервью у Леонида Парфенова или Светланы Сорокиной считалось честью для любого грузинского или киргизского журналиста.

А громивший все подряд российский шоу-бизнес, в котором явно невысокое музыкальное качество компенсировалось умело поставленным светом, яркими спецэффектами и профессионально оформленным звуком! В условиях убогой, серой жизни тогдашних постсоветских государств, концерты суперзвезд российской попсы производили на местную публику такое же неизгладимое впечатление, как наряды испанских конкистадоров на инков и ацтеков. Восторженная публика бывших советских окраин воспринимала российских актеров, музыкантов, певцов, писателей и поэтов, как самых дорогих гостей, как представителей большого и цивилизованного мира, почтивших своим августейшим присутствием маленьких, ничего в жизни не видевших аборигенов. С той поры прошло много лет, ситуация кардинально изменилась, а влияние русской культуры в ее современном понимании резко пошло на убыль, если сохранилось вообще. Сегодня вряд ли у кого-то повернется язык охарактеризовать содержание программ российского телевидение словами, которые в переводе не означали бы «гадость», «мерзость» или в лучшем случае «пошлость». Русская попса также заняла с годами свою естественную нишу, превратившись в музыку для таксистов, рыночных торговцев и пьяных гостей в ресторанах. Если в 90-е года грузинская молодежь заслушивалась песнями Анжелики Варум, Ирины Аллегровой и Михаила Шуфутинского, то сегодня «творчество» этих раздутых от самодовольства, проплаченными журналистами звезд являются уделом необразованной деревенщины. Если в сегодняшней Грузии вы услышите где-нибудь русский шансон, то ищите поблизости либо ящики с яблоками, либо «поддатых» российских туристов.

Казалось бы, не уж и много времени прошло, какие-то двадцать лет, а русская культура уже практическим полностью утратила для граждан бывшего СССР былую привлекательность. Сегодня для азербайджанцев, грузин или казахов (об Украине, понятно, и речи быть не может!) на российских подмостках нет ничего такого, чего бы не было на местных сценах. Правда, блестит у русских, наверное, чуть поярче, но внутри – все та же пустота. Российские телесериалы с псевдогероикой времен Второй мировой, баллады о суровых следователях сталинской эпохи, боевики о противостоянии благородных бандитов и продажных ментов (очень редко наоборот), а также бесконечные вариации на бессмертную тему «Золушки» давно уже заняли место на маргинальном поле. Словом, выяснилось, что полубоги, завоевавшие в 90-е годы все постсоветское пространство, являются, в сущности, такими же провинциалами, как и все остальные. Просто российский рынок масштабнее, денег там большие и, соответственно, качество повыше… Но это – о современной массовой культуре, ценность которой весьма сомнительна даже в её лучших образцах. Главная же проблема заключается в войне, на фоне которой девальвируются истинные, непреходящие ценности. Киркоров с Достоевским проиграли Когда невольно задаешься вопросом, а так ли хорошо творчество Федора Достоевского или, скажем, Антона Чехова, если народ, считающий этих писателей символами своей национальной культуры, либо совершает страшные преступления, либо поддерживает агрессию в Украине, либо боится её осудить? А может, в произведениях великих русских классиков содержится какая-то запрятанная глубоко в подтекст идея, которая, возможно, дает ядовитые всходы? Какой-то «двадцать пятый кадр», пагубно влияющий на подсознание 140-миллионого народа?

Как известно, Россия во все времена гордилась своей культурой. Возможно, даже слишком, выпячивая свою культурную аутентичность намного громче и претенциознее, чем, скажем, французы или англичане, у которых объективно на это куда больше прав. Писатели, поэты, композиторы, живописцы всегда служили для россиян неиссякаемым источником повышения самооценки, а также одним из главных аргументов (после того, как развеялся миф о «второй армии мира», наверное, уже главный) в пользу того, что им «положено». Увы, история и война делают свое дело: когда народ начинает слепо верить в свою национальную исключительность, когда он отвергает самокритику, как нечто недостойное его статуса, и переходят в стадию самовлюбленности, он, по-видимому, не понимает, что все это имеет последствия, и что за все это рано или поздно придется заплатить. Вот и получается, что массовая российская культура, громившая все подряд в 90-е годы ХХ века, остановилась и «зависла», как принято сейчас говорить, где-то в первом десятилетии 2000-х.