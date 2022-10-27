Зеленский: Россия превращает Херсонскую область в «зону отчуждения»

Россия пытается сделать захваченную часть Херсонской области «зоной без цивилизации», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его обращение цитируют украинские СМИ.

"Фактически они демонтируют там всю существующую систему здравоохранения. Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой помощи – просто все... Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России", - сказал Зеленский.

По его словам, "Россия делает из Херсонщины зону без цивилизации, без элементарных вещей, доступных в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям... Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения", - сказал президент Зеленский.

Президент обратился к украинцам, которые находятся в захваченных районах, и попросил их помогать друг другу, несмотря ни на какие действия россиян.