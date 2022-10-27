NASA показало «улыбающееся» Солнце

NASA опубликовало в соцсетях снимком «весело улыбающегося» Солнца, который сделала на днях космическая обсерватория, наблюдающая за Солнцем с 2010 года (NASA's Solar Dynamics Observatory – SDO). Это явление ученые заметили после изучения корональных дыр на звезде.

«Эти темные пятна, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры, из них быстрый солнечный ветер устремляется в космос», – заявили в агентстве.

Солнечная «улыбка» на самом деле представляет опасность для Земли, пишет Peta Pixel. Темные пятна – источник сильного потока солнечного ветра, и в течение суток на планету может обрушиться мощная геомагнитная буря, которая представляет угрозу для работы орбитальных спутников, радиосетей и GPS.