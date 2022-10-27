Вашингтон отвечает: У Москвы мало уважения к суверенитету Азербайджана и Армении

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс не стал комментировать "усилия" России по урегулированию конфликта Баку и Еревана, отвечая в пятницу на брифинге для журналистов на вопрос о предстоящих трехсторонних переговорах между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, сообщают российские СМИ.

"Не буду комментировать непосредственно усилия Российской Федерации. Но скажу, что этим двум странам самим решать, какой подход они выберут к данным предстоящим переговорам. Думаю, мир знает о послужном списке России, когда дело касается ее соседей", - отметил Прайс.

По его словам, у Москвы есть "мало уважения к суверенитету соседей", поэтому "она вряд ли является надежным партнером на долгосрочную перспективу".

Прайс указал, "что это резко контрастирует с США. Наше единственное намерение заключается в том, чтобы помочь этим странам обеспечить прекращение насилия за счет прочного всеобъемлющего мира, к которому столь отчаянно стремятся народы Армении и Азербайджана".

"Из определенных кругов, в том числе из Москвы, продолжает поступать неверная информация и, вероятно, если говорить более точно, дезинформация касательно наших намерений в отношении Армении и Азербайджана", - заметил Прайс.

По его словам, "США являются партнером обеим этим странам": "Мы на протяжении десятилетий были их партнерами. Нет большего, чем США, сторонника суверенитета и независимости стран Южного Кавказа". США хотят лишь того, чтобы Баку и Ереван проводили внешнюю политику "независимо от Москвы или любой другой страны мира".

"Мы высказывались в том духе, что Армении и Азербайджану следует встречаться в любом наиболее полезном для них формате, ясно говорили им об этом, и мы действительно верим в практическую ценность прямого диалога в целях урегулирования проблем и достижения этого прочного мира", - добавил Прайс.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила лидеры Азербайджана, Армении и РФ проведут трехсторонние переговоры в Сочи 31 октября. Встреча состоится по инициативе российской стороны.