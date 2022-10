Одной из таких инициатив является открытие 27 октября 2022 года центра по продаже и обслуживанию сельхозтехники международной компании New Holland. Открытие такого центра обусловлено двумя основополагающими факторами: во-первых, сельскохозяйственная техника бренда New Holland уже несколько лет используется азербайджанскими фермерами. Сельхозтехника также не раз прошла испытания в серьезных государственных проектах и завоевала доверие и интерес как малых и средних фермерских хозяйств, так и крупных агропарков. В этом смысле расширение сети продаж и технического обслуживания техники New Holland является требованием рынка и служит интересам фермеров в первую очередь. Во-вторых, не секрет, что на освобожденных землях Карабаха и Восточного Зангезура Азербайджанское государство в усиленном порядке создает региональную инфраструктуру, возделываются очищенные от мин сельхозугодия, создаются предпосылки для возвращения граждан в свои дома, дальнейшей мирной жизни в регионе.