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В последние годы все больше возрастает значение и роль сельского хозяйства в развитии ненефтяного сектора Азербайджана. Государственные программы, реализуемые в регионах в направлении развития агросектора, способствуют усилению продовольственной безопасности страны, повышению коммерческой активности на периферии, тем самым способствуя быстрому развитию и возрождению не только крупных городов и промышленных центров, но и регионов. Все это стало возможным благодаря многолетней целенаправленной политике государства, включившего в свои приоритеты также особую поддержку и финансирование агросектора. Поощрение и создание благоприятных условий для инвестиционных инициатив как местного, так и иностранного бизнеса привели к увеличению местных представительств, торговых и производственных бизнес-единиц различных мировых брендов.

Одной из таких инициатив является открытие 27 октября 2022 года центра по продаже и обслуживанию сельхозтехники международной компании New Holland. Открытие такого центра обусловлено двумя основополагающими факторами: во-первых, сельскохозяйственная техника бренда New Holland уже несколько лет используется азербайджанскими фермерами. Сельхозтехника также не раз прошла испытания в серьезных государственных проектах и завоевала доверие и интерес как малых и средних фермерских хозяйств, так и крупных агропарков. В этом смысле расширение сети продаж и технического обслуживания техники New Holland является требованием рынка и служит интересам фермеров в первую очередь. Во-вторых, не секрет, что на освобожденных землях Карабаха и Восточного Зангезура Азербайджанское государство в усиленном порядке создает региональную инфраструктуру, возделываются очищенные от мин сельхозугодия, создаются предпосылки для возвращения граждан в свои дома, дальнейшей мирной жизни в регионе.

В открытии центра участвовали глава исполнительной власти района, представители компании New Holland, руководство и коллектив центра, а также представители СМИ и общественности. Стюарт Кэмпбелл, региональный директор компании New Holland, представил участникам 9 моделей тракторов New Holland и 2 модели зерноуборочных комбайнов, выставленных в зале. В настоящее время производитель представил на рынке Азербайджана тракторы мощностью от 50 до 600 лошадиных сил, которые способны удовлетворить потребности как крупных и средних, так и малых фермерских хозяйств.

После презентации техники участники мероприятия ознакомились с учебным залом центра, офисом по предоставлению кредитных и лизинговых услуг, а также зоной продажи запчастей. Выставочный центр также оснащен специальной учебной зоной, которая предназначена для организации регулярных программ обучения и сертификации, чтобы дать возможность фермерам и механизаторам правильно и эффективно использовать современные инновационные сельскохозяйственные технологии. В зоне продажи запчастей механизаторы получат в короткие сроки и в комфортных условиях необходимые детали. Кроме этого, в выставочном зале работает подразделение ОАО Prior Leasing, где аграрии смогут приобрести технику на условиях беспроцентного лизинга, предоставляемого за счет 40%-ного государственного субсидирования. Это позволяет фермеру оформить технику на условиях лизинга на месте - не отходя от центра продаж и обслуживания.