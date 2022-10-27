Главком назвал главные задачи для армии Украины

Российские военные не могут добиться успеха на поле боя, несмотря на предпринимаемые меры, в том числе мобилизацию, считает главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный. Его слова приводит BBC.

"Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет", - сказал Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Залужный проинформировал Милли о ключевых задачах, на выполнении которых сосредоточены украинские военные. В частности, он выделил ключевые цели: освободить оккупированные территории; не допустить захвата РФ новых участков; обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины средствами противовоздушной и противоракетной обороны; продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.