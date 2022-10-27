США будут бороться с поставками оружия из Ирана

США не исключают никаких вариантов борьбы с поставками оружия Ираном, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге журналистам, пишут российские СМИ.

По его словам, у Соединенных Штатов «есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер».

«Мы сконцентрированы и были сконцентрированы на угрозе, представляемой иранской технологией беспилотных летательных аппаратов, технологией, которую субъекты в регионе и за его пределами использовали с опасными последствиями в таких местах, как Ирак и Сирия, против наших партнеров в регионе, а в некоторых случаях и далеко за пределами региона, а теперь в Украине со стороны России. Мы собираемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты», — заявил он.

Ранее МИД Украины призвал Иран прекратить поддерживать Россию, пригрозив в ответ «самой суровой ответственностью». Министр иностранных дел Ирана Абдоллахиан, в свою очередь, опроверг это, осудил поставки оружия Украине или России.