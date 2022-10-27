Скончался бывший пресс-секретарь президента Азербайджана
Скончался Салахаддин Гулиев, долгие годы проработавший пресс-секретарем президента Азербайджана. Информация об этом распространилась в соцсетях.
Удивительно то, что в Азербайджане кончина людей, имя и личность которых ничего не говорят общественности, преподносится как значимая новость, в то время, как замалчивается новость о смерти человека, который на протяжении 10 лет являлся пресс-секретарем президента Гейдара Алиева. О кончине экс-пресс-секретаря в СМИ ни слова...
Allah rəhmət eləsin!