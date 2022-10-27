В Крыму от пули погибла российская журналистка

В результате несчастного случая на учебно-тренировочном полигоне в Крыму погибла Светлана Бабаева, руководитель регионального подразделениея МИА «Россия сегодня» в Симферополе. Об этом сообщили в пятницу российские СМИ.

Подробности обстоятельств ее гибели не приводятся. По данным СМИ, Бабаева погибла от «шальной пули». «Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» — написал в соцсетях Дмитрий Киселев.

Бабаевой было 50 лет, последние два десятилетия работала на различных должностях в близких Кремлю российских СМИ. В 2004-2006 годах возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании, а в 2008-2012 годах была шеф-редактором корпункта агентства в США. Также работала заместителем главного редактора газеты «Московские новости», шеф-редактором журнала «Профиль». В 2013-2016 годах Бабаева возглавляла редакцию «Газеты.Ru». После этого работала в МИА «Россия сегодня».