Записал: Ага Гасымлы, собкор 10:04

В России набирает силу «рельсовая война» противников вторжения в Украину, которые саботируют российскую железнодорожную сеть, создавая помехи в транспортировке грузов военного назначения. По данным британских спецслужб, в последние месяцы противники войны несколько раз устраивали акты саботажа на российских железных дорогах. Последний подрыв железнодорожной ветки был зафиксирован в начале нынешней недели в Брянской области, на перегоне между станциями Новозыбков и Злынка у российско-белорусской границы. Это была шестая по счету диверсия с начала июня, ответственность за которую взяла на себя российская антивоенная группа «Остановить вагоны».

Для уточнения напомним, что Брянская область РФ граничит на западе с Беларусью, на юге - с Украиной. Выведенная из строя железнодорожная ветка вела в Гомельскую область Беларуси. По данным британской разведки, пацифистская группа «Остановить вагоны» осуществляет диверсии и акты саботажа против железнодорожной инфраструктуры России и Беларуси, используемой для переброски в Украину грузов военного назначения. Следует учесть, что примерно 90 процентов боевой техники, оружия и боеприпасов для вторгнувшейся в Украину российской армии перевозится по железным дорогам. И Москве очень непросто защитить от диверсий железнодорожную сеть протяженностью более 33 000 километров, которая проходит в основном через изолированные районы. В британской внешней разведке считают, что руководство России обеспокоено тем, что достаточно небольшой группе противников конфликта удается безнаказанно организовывать акты саботажа. Как сообщил haqqin.az известный российский политолог Дмитрий Орешкин, расширение на территории России акций по саботированию войны в Украине является закономерным и неизбежным процессом.

«В России растет число людей, испытывающих в связи с войной растущее чувство раздражения, - считает политолог. – Количество российских граждан, выступающих против развязанной Кремлем военной агрессии, особенно возросло после объявления мобилизации. До нее война, в целом, считалась делом Путина. Но после того, как над десятками тысяч молодых и не очень молодых людей нависла реальная угроза оказаться в украинской мясорубке и стать «грузом 200», процесс противодействию войне в Украине обрел дополнительную силу и однозначно будет шириться». По словам российского политолога, вторжение в Украину было стратегической ошибкой Путина, из-за которой президент России будет постепенно терять поддержку своих граждан. «В самом начале войны ее поддерживали 75 процентов россиян, - говорит Дмитрий Орешкин. – Против, соответственно, выступали 25 процентов. Учитывая, что в России право избирательного голоса имеют порядка 110 миллионов граждан, речь идет о 25-30 миллионах голосующих россиян. Если две трети поддерживающих войну – это представители старшего поколения, то среди молодежи вторжение в Украину поддерживает только одна треть. То есть чем моложе человек, тем меньше шансов, что он окажется сторонником войны. Стоит ли после этого удивляться, что среди 30 миллионов противников войны нашлись несколько десятков человек, которые вооружаются коктейлями Молотова и поджигают здания военкоматов? И вот таких случаев от Калининградской области до Красноярского края было с начала войны около тридцати. А ведь кто-то из тех, кто не хочет погибнуть от пуль украинских снайперов, обязательно пойдет дальше и, расправившись с военкоматами, начнет поджигать или даже взрывать военные заводы. К этой же категории молодых и не очень людей надо отнести и тех, кто, начитавшись книг про героизм белорусских партизан во Второй мировой войне, начнет подрывать эшелоны с военной техникой, направляющиеся в Украину…»

По словам Орешкина, речь идет не о профессиональных диверсантах или искателях приключений, а об обычных, организованных людях, которым ненавистна развязанная в Украине война, и которые где-то добывают взрывчатку, собирают информацию о передвижении военных грузов, тщательно планируют акцию саботажа, после чего взрывают несколько метров железнодорожного полотна, что может парализовать движение на пару часов или даже суток. Так или иначе, эти люди хотя бы на пару часов или пару суток отодвигают гибель десятков, а может, и сотен русских и украинских солдат. «По результатам социологического опроса негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", поддержка Путина за последний месяц снизилась на семь процентов, - отмечает политолог. - Это говорит о том, что процесс противодействия войне только-только начинается. Люди реагируют по-разному. Дело в том, что россияне не имеют возможности публично выражать свое неприятие войны, поскольку в России нет полноценных оппозиционных партий, нет свободного парламента, нет независимой судебной системы, нет права на протесты... И поскольку легальный протест властями давно уже задавлен, несогласие людей с политикой Кремля постепенно начинает принимать характер «низового пожара», в условиях которого каждый реагирует так, как может...» Дмитрий Орешкин считает проявлением саботажа тот факт, что около миллиона россиян уклонились от мобилизации, что является уголовно наказуемым преступлением. Часть из них сбежала за границу, часть прячется от призыва где придется. И среди этого миллиона, по словам политолога, обязательно найдутся десятки, а то и сотни человек, которые раздобудут оружие и будут стрелять в полицейских, военкомов, в тех, кто пытается загнать их на войну, на которой их могут убить или сделать калеками.