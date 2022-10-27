Азиза Мустафазаде и Эюб Ягубов: все будет джаз!

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Состоится ли совместный концерт Азизы Мустафазаде, которую в мире называют «Шахерезадой джаза», и недавно созданного в Азербайджане оркестра Big Band? «Почему бы и нет?» - отвечает Азиза Мустафазаде на заданный ей в ходе встречи в Современном центре искусства YARAT вопрос.

«Джазиза», дочь гениального Вагифа Мустафазаде, обязательно познакомится с музыкантами Big Band. Возможно, после этой исторической встречи идея воcсоздания в Азербайджане Big Band получит новый толчок. И в один из дней к бакинскому джазу вернется легендарная слава … Азиза Мустафазаде говорит, что она любит общаться не только с талантливыми людьми, но с любым здравомыслящим человеком, даже если он не разбирается в музыке: «Ничто не заменит живого общения…». В ходе беседы художественного руководителя Big Band Эюба Ягубова с Азизой Мустафазаде открылись очень интересные подробности.

- Азиза ханум, вы, конечно, лучше меня знаете, что знаменитый пианист Ян Юханссон охарактеризовал творчество Вагифа Мустафазаде одной емкой фразой: «Его музыка удивительно современна, но при этом от этой музыки веет древними мелодиями Кавказа…», - говорит Эюб Ягубов. - Отец познакомился с Юханссоном на концерте в Таллине, - вспоминает Азиза Мустафазаде. - Ведь истинных творцов музыка тут же роднит. После выступления они бежали навстречу друг к другу, но КГБ воздвиг между ними «железный занавес»: нельзя! Тогда Юханссон издалека крикнул отцу «You are first!». Моя мама была впечатлена этой сценой. «Почему вы не позволяете людям повидаться? Ведь они будут говорить о творчестве. Как их чистые сердца могут навредить вам?», - недоумевала она. - Продолжая свою мысль, Юханссон сказал: «Музыка Вагифа – это сказка, рассказанная Шахерезадой в 1002-ю ночь…». - Я до сих пор не могу понять, как папа настолько хорошо чувствовал джаз. Настолько, что к нему с удивлением подходили даже американцы: «Что это за аккорд? Покажете нам?». Именно поэтому, когда меня сейчас спрашивают о том, в чем разница между американскими и азербайджанскими музыкантами, я отвечаю: «Азербайджанец с точностью может передать американский джаз, но ни один американец не сможет исполнить джаз азербайджанский…».