Азиза Мустафазаде и Эюб Ягубов: все будет джаз!
Состоится ли совместный концерт Азизы Мустафазаде, которую в мире называют «Шахерезадой джаза», и недавно созданного в Азербайджане оркестра Big Band?
«Почему бы и нет?» - отвечает Азиза Мустафазаде на заданный ей в ходе встречи в Современном центре искусства YARAT вопрос.
«Джазиза», дочь гениального Вагифа Мустафазаде, обязательно познакомится с музыкантами Big Band. Возможно, после этой исторической встречи идея воcсоздания в Азербайджане Big Band получит новый толчок. И в один из дней к бакинскому джазу вернется легендарная слава …
Азиза Мустафазаде говорит, что она любит общаться не только с талантливыми людьми, но с любым здравомыслящим человеком, даже если он не разбирается в музыке: «Ничто не заменит живого общения…».
В ходе беседы художественного руководителя Big Band Эюба Ягубова с Азизой Мустафазаде открылись очень интересные подробности.
- Азиза ханум, вы, конечно, лучше меня знаете, что знаменитый пианист Ян Юханссон охарактеризовал творчество Вагифа Мустафазаде одной емкой фразой: «Его музыка удивительно современна, но при этом от этой музыки веет древними мелодиями Кавказа…», - говорит Эюб Ягубов.
- Отец познакомился с Юханссоном на концерте в Таллине, - вспоминает Азиза Мустафазаде. - Ведь истинных творцов музыка тут же роднит. После выступления они бежали навстречу друг к другу, но КГБ воздвиг между ними «железный занавес»: нельзя! Тогда Юханссон издалека крикнул отцу «You are first!». Моя мама была впечатлена этой сценой. «Почему вы не позволяете людям повидаться? Ведь они будут говорить о творчестве. Как их чистые сердца могут навредить вам?», - недоумевала она.
- Продолжая свою мысль, Юханссон сказал: «Музыка Вагифа – это сказка, рассказанная Шахерезадой в 1002-ю ночь…».
- Я до сих пор не могу понять, как папа настолько хорошо чувствовал джаз. Настолько, что к нему с удивлением подходили даже американцы: «Что это за аккорд? Покажете нам?». Именно поэтому, когда меня сейчас спрашивают о том, в чем разница между американскими и азербайджанскими музыкантами, я отвечаю: «Азербайджанец с точностью может передать американский джаз, но ни один американец не сможет исполнить джаз азербайджанский…».
К сожалению, современный джаз пошел по другому пути. И так во всем мире. «В музыке главное – музыка», - говорит Азиза Мустафазаде, рассуждая о так называемом «авангарде». – Я иногда пытаюсь найти мысль в этом хаосе. А вот мой сын Рамиз Хан такое не выдерживает: «Мама, выключи, выключи, уши болят…».
Она считает, что даже в самые тяжелые моменты, в эпоху пандемий и больших войн, не стоит жить в страхе. Она верит в судьбу и бесконечно благодарна Богу. И не устает повторять: «Спасение лишь в живом общении и в коммуникации человеческих сердец…».